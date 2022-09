Un governo FdI-Lega-M5S? Fantapolitica ma non troppo: lo strano scenario (Di lunedì 19 settembre 2022) Roma, 19 set – Quando si soffermano sull’esito delle prossime elezioni, gli analisti, seguendo quanto del resto dichiarato anche dai partiti in corsa per Palazzo Chigi, disgiungono, sostanzialmente, fra quattro schieramenti: il centrodestra, composto da Lega, FdI e FI; la sinistra, che include Pd e partiti minori (come +Europa); il M5S; e il cosiddetto centro, vale a dire IV e Azione. E quasi tutti sono concordi nel sostenere che possibili alleanze possono essere stipulate fra Pd e centro (anche se Azione e IV sono molto ambigui in questo senso) e, pur con maggiore cautela, fra Pd e M5S. Alleanze, queste, che sembrano quasi imposte ai probabili futuri sconfitti, considerando che il centrodestra risulta, stando agli ultimi sondaggi rilevati, in netto vantaggio rispetto alla coalizione di centrosinistra. Nessuno, invece, sembra ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 19 settembre 2022) Roma, 19 set – Quando si soffermano sull’esito delle prossime elezioni, gli analisti, seguendo quanto del resto dichiarato anche dai partiti in corsa per Palazzo Chigi, disgiungono, sostanzialmente, fra quattro schieramenti: il centrodestra, composto da, FdI e FI; la sinistra, che include Pd e partiti minori (come +Europa); il; e il cosiddetto centro, vale a dire IV e Azione. E quasi tutti sono concordi nel sostenere che possibili alleanze possono essere stipulate fra Pd e centro (anche se Azione e IV sono molto ambigui in questo senso) e, pur con maggiore cautela, fra Pd e. Alleanze, queste, che sembrano quasi imposte ai probabili futuri sconfitti, considerando che il centrodestra risulta, stando agli ultimi sondaggi rilevati, in netto vantaggio rispetto alla coalizione di centrosinistra. Nessuno, invece, sembra ...

CarloCalenda : Abbiamo presentato oggi un odg alla Camera per impegnare il Governo ad attivare il rigassificatore di Piombino il p… - LaVeritaWeb : Il fondatore di Fdi: «Parte delle toghe è apertamente schierata. Le misure sul gas non si possono scaricare sul pro… - pdnetwork : “Noto che durante questo dibattito non si é parlato di “blocco navale”. É ormai evidente anche a FDI che se si vuo… - IlPrimatoN : Uno scenario improbabile, assurdo, inverosimile. Eppure... - vocedelpatriota : Oggi ‘tour marittimo’ per Adolfo Urso: “Da FdI proposta per istituire Ministero del mare. Sarà innovazione del gove… -

Lega:Molinari,17% nostro parametro di riferimento verso alto Poi è evidente che FdI gode del posizionamento all'opposizione: chi sta al governo e affronta emergenze come il Covid e le bollette paga sempre un prezzo elettorale. Crediamo che la Lega possa avere ... Meloni: "Governo consente provocazioni" Così su Facebook la leader di FdI Meloni. "In nessuna democrazia occidentale il Governo consente scientificamene provocazioni che potrebbero facilmente sfociare in disordini,nelle manifestazioni dell'... la Repubblica Meloni: pari dignità fra pubblico e privato sociale Intervista alla leader di Fratelli d'Italia: «Se gli italiani dovessero accordarci la loro fiducia, al governo daremo piena attuazione e valorizzazione a modalità di lavoro fondate sulla coprogrammazi ... Lega:Molinari,17% nostro parametro di riferimento verso alto "Il 17% alle politiche è stato il miglior risultato della nostra storia. Quello è il nostro benchmark, il nostro parametro di riferimento verso l'alto. (ANSA) ... Poi è evidente chegode del posizionamento all'opposizione: chi sta ale affronta emergenze come il Covid e le bollette paga sempre un prezzo elettorale. Crediamo che la Lega possa avere ...Così su Facebook la leader diMeloni. "In nessuna democrazia occidentale ilconsente scientificamene provocazioni che potrebbero facilmente sfociare in disordini,nelle manifestazioni dell'... Elezioni politiche 2022 le ultime notizie del 18 settembre - la Repubblica Intervista alla leader di Fratelli d'Italia: «Se gli italiani dovessero accordarci la loro fiducia, al governo daremo piena attuazione e valorizzazione a modalità di lavoro fondate sulla coprogrammazi ..."Il 17% alle politiche è stato il miglior risultato della nostra storia. Quello è il nostro benchmark, il nostro parametro di riferimento verso l'alto. (ANSA) ...