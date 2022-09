Ultimo saluto alla Regina Elisabetta II, oggi il mondo si ferma per i funerali di Stato (Di lunedì 19 settembre 2022) In una Londra blindatissima è il giorno dell’Ultimo saluto alla Regina Elisabetta II, la sovrana più longeva della storia coronata della Gran Bretagna (seconda in assoluto dopo Luigi XIV, il Re Sole, che però venne incoronato a 4 anni, lasciando per anni la guida della Francia alla madre) che si è spenta giovedì 8 settembre nella sua residenza scozzese di Balmoral, alla veneranda età di 96 anni. Dopo dieci giorni di cerimonie, come previsto da protocollo, oggi lunedì 19 settembre Londra, il Regno Unito e tutto il mondo sono pronti per rendere l’Ultimo omaggio a Queen Elisabeth con le esequie più imponenti da quelle organizzate nel 1965 per Winston Churchill: il funerale sarà all’Abbazia di Westminster, teatro di molte ... Leggi su luce.lanazione (Di lunedì 19 settembre 2022) In una Londra blindatissima è il giorno dell’II, la sovrana più longeva della storia coronata della Gran Bretagna (seconda in assoluto dopo Luigi XIV, il Re Sole, che però venne incoronato a 4 anni, lasciando per anni la guida della Franciamadre) che si è spenta giovedì 8 settembre nella sua residenza scozzese di Balmoral,veneranda età di 96 anni. Dopo dieci giorni di cerimonie, come previsto da protocollo,lunedì 19 settembre Londra, il Regno Unito e tutto ilsono pronti per rendere l’omaggio a Queen Elisabeth con le esequie più imponenti da quelle organizzate nel 1965 per Winston Churchill: il funerale sarà all’Abbazia di Westminster, teatro di molte ...

