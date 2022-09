Ultime Notizie – Ucraina, Kiev: “Morti 54.650 soldati russi, distrutti 2.212 tank” (Di lunedì 19 settembre 2022) Ammonterebbero a 54.650 le perdite fra le fila russe dal giorno dell’attacco di Mosca all’Ucraina, lo scorso 24 febbraio. Lo rende noto il bollettino quotidiano dello Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine, appena diffuso su Facebook, che riporta cifre che non è possibile verificare in modo indipendente. Secondo il resoconto dei militari ucraini, a oggi le perdite russe sarebbero di circa 54.650 uomini, 2.212 carri armati, 4.720 mezzi corazzati, 1.313 sistemi d’artiglieria, 312 lanciarazzi multipli, 168 sistemi di difesa antiaerea. Stando al bollettino, che specifica che i dati sono in aggiornamento a causa degli intensi combattimenti, le forze russe avrebbero perso anche 251 aerei, 217 elicotteri, 3.581 autoveicoli, 15 unità navali e 920 droni. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 19 settembre 2022) Ammonterebbero a 54.650 le perdite fra le fila russe dal giorno dell’attacco di Mosca all’, lo scorso 24 febbraio. Lo rende noto il bollettino quotidiano dello Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine, appena diffuso su Facebook, che riporta cifre che non è possibile verificare in modo indipendente. Secondo il resoconto dei militari ucraini, a oggi le perdite russe sarebbero di circa 54.650 uomini, 2.212 carri armati, 4.720 mezzi corazzati, 1.313 sistemi d’artiglieria, 312 lanciarazzi multipli, 168 sistemi di difesa antiaerea. Stando al bollettino, che specifica che i dati sono in aggiornamento a causa degli intensi combattimenti, le forze russe avrebbero perso anche 251 aerei, 217 elicotteri, 3.581 autoveicoli, 15 unità navali e 920 droni. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

CarloCalenda : Nelle ultime settimane la stampa diventerà sempre più partigiana. Questa è @repubblica oggi. Eppure ieri migliaia d… - enpaonlus : Cagnolina abbandonata in strada, Lala: “randagismo non si combatte con il silenzio” Quando anche l’Assessore dichia… - Corriere : 007 Usa: «Dalla Russia oltre 300 milioni di dollari a partiti, dirigenti e politici di 20 Paesi» - NuclearObserver : Ultime Notizie del 19 Settembre 2022 Versione UltraHD: - RSD_studiodelta : ?? NOTIZIARIO LOCALE delle 12 (19/09/22) Ascolta le ultime #Notizie dall'#Emilia-#Romagna, in collaborazione con Ci… -