Ultime Notizie – Taiwan-Cina e Usa, cosa significano le parole di Biden (Di lunedì 19 settembre 2022) Joe Biden insiste su Taiwan. Riafferma la determinazione degli Stati Uniti a sostegno dell’isola e dei suoi 23 milioni di abitanti in caso di invasione cinese. Lo fa a poche settimane dal Congresso del Partito comunista cinese e dall’attesa ‘incoronazione’ di Xi Jinping con un terzo inedito mandato da leader. Per i media di Taiwan, si tratta delle affermazioni “più chiare” da quando è arrivato alla Casa Bianca. Il Washington Post scrive della “più chiara dichiarazione recente di Biden su quanto gli Usa sarebbero disposti a spingersi per sostenere Taiwan a livello militare”. Sulla questione il presidente americano è intervenuto più volte negli ultimi mesi e in ogni occasione l’Amministrazione è sempre intervenuta per sottolineare che non è cambiata la politica americana su ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 19 settembre 2022) Joeinsiste su. Riafferma la determinazione degli Stati Uniti a sostegno dell’isola e dei suoi 23 milioni di abitanti in caso di invasione cinese. Lo fa a poche settimane dal Congresso del Partito comunista cinese e dall’attesa ‘incoronazione’ di Xi Jinping con un terzo inedito mandato da leader. Per i media di, si tratta delle affermazioni “più chiare” da quando è arrivato alla Casa Bianca. Il Washington Post scrive della “più chiara dichiarazione recente disu quanto gli Usa sarebbero disposti a spingersi per sostenerea livello militare”. Sulla questione il presidente americano è intervenuto più volte negli ultimi mesi e in ogni occasione l’Amministrazione è sempre intervenuta per sottolineare che non è cambiata la politica americana su ...

CarloCalenda : Nelle ultime settimane la stampa diventerà sempre più partigiana. Questa è @repubblica oggi. Eppure ieri migliaia d… - enpaonlus : Cagnolina abbandonata in strada, Lala: “randagismo non si combatte con il silenzio” Quando anche l’Assessore dichia… - Corriere : 007 Usa: «Dalla Russia oltre 300 milioni di dollari a partiti, dirigenti e politici di 20 Paesi» - junews24com : Montero allenatore Juve (Gazzetta): soluzione interna in caso di addio di Allegri - - CorriereCitta : Roma, choc in centro: uomo gira nudo in strada e inizia a masturbarsi -