Ultime Notizie – Ricorso lista Cappato | decisione attesa prima delle elezioni

E' attesa nei prossimi giorni, comunque prima del voto, la decisione sul ricorso d'urgenza presentato dai legali della lista 'Referendum e Democrazia con Cappato' dopo l'esclusione alle prossime elezioni. Il giudice della prima sezione civile del tribunale di Milano, Andrea Borrelli, si è riservato al termine dell'udienza 'cartolare' in cui ha ricevuto le note delle parti. E' quanto trapela da fonti giudiziarie. Il ricorso, depositato il 2 settembre scorso, mira a ottenere la riammissione della lista e il riconoscimento della validità della firma digitale. Non solo: nel procedimento è stato anche chiesto di sollevare una questione di legittimità costituzionale, "per la palese irragionevolezza del ...

