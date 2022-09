Ultime Notizie – Palermo, Tar Lazio annulla nomina Balsamo a Presidente Tribunale (Di lunedì 19 settembre 2022) Il Tar del Lazio, accogliendo il ricorso del giudice Piergiorgio Morosini, ha annullato la nomina di Antonio Balsamo a Presidente del Tribunale di Palermo. Era stato il gip Morosini, difeso dagli avvocati Aristide Police, Vittorio Triggiani e Alessandro Parini, a impugnare la delibera del plenum del Csm del 7 luglio 2021 con cui venne approvata la proposta di conferimento in favore di Balsamo dell’ufficio direttivo di Presidente del Tribunale di Palermo. Secondo Morosini, il Presidente poi nominato Antonio Balsamo non avrebbe avuto i requisiti richiesti per ottenere quella nomina direttiva. E, dunque, non poteva essere ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 19 settembre 2022) Il Tar del, accogliendo il ricorso del giudice Piergiorgio Morosini, hato ladi Antoniodeldi. Era stato il gip Morosini, difeso dagli avvocati Aristide Police, Vittorio Triggiani e Alessandro Parini, a impugnare la delibera del plenum del Csm del 7 luglio 2021 con cui venne approvata la proposta di conferimento in favore didell’ufficio direttivo dideldi. Secondo Morosini, ilpoito Antonionon avrebbe avuto i requisiti richiesti per ottenere quelladirettiva. E, dunque, non poteva essere ...

CarloCalenda : Nelle ultime settimane la stampa diventerà sempre più partigiana. Questa è @repubblica oggi. Eppure ieri migliaia d… - enpaonlus : Cagnolina abbandonata in strada, Lala: “randagismo non si combatte con il silenzio” Quando anche l’Assessore dichia… - Corriere : 007 Usa: «Dalla Russia oltre 300 milioni di dollari a partiti, dirigenti e politici di 20 Paesi» - VesuvioLive : La spesa costa troppo, il pane ha raggiunto livelli record: non è mai stato così caro - ShootersykEku : Guerra Ucraina Russia, Kiev: 8 missili russi nella notte sull'area di Zaporizhzhia LIVE | Sky TG24 -

Aggressione giornalista CN24, arrivano le scuse del capo comunicazione del Milan: "Solidarietà per l'accaduto" CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie Ultime notizie di gossip 19 settembre 2022 Gossip di oggi 19 settembre 2022 Se siete amanti di tutto ciò che si nasconde dietro il fascinoso mondo dello spettacolo non potete perdervi queste vere e proprie chicche. Tra le ultime notizie di gossip di oggi 19 settembre 2022 troviamo la bellissima Maria del Mar che ha conquistato un calciatore del campionato italiano e il guanto di sfida di Totti a Ilary , che ha fatto ... Il Sole 24 ORE Abbanoa: via vecchie tubature, nuova rete idrica a Sassari I tratti di rete oggetto di interventi sono stati individuati sulla base delle criticità evidenziate dai tecnici negli ultimi anni tenendo conto dell'entità delle perdite e dei costi di produzione ... Anche Mare Fuori 3 avrà una storia gay da raccontare: l’indiscrezione Continuano ad arrivare le anticipazioni per la terza stagione di Mare Fuori: ci sarà una storia gay Non sarà una novità sicuramente, per le fiction Rai ma in generale per la serialità del nostro paese ... CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulleGossip di oggi 19 settembre 2022 Se siete amanti di tutto ciò che si nasconde dietro il fascinoso mondo dello spettacolo non potete perdervi queste vere e proprie chicche. Tra ledi gossip di oggi 19 settembre 2022 troviamo la bellissima Maria del Mar che ha conquistato un calciatore del campionato italiano e il guanto di sfida di Totti a Ilary , che ha fatto ... Ucraina, ultime notizie. Cremlino, «pretese su Crimea avranno risposta adeguata». Mosca: bene ... I tratti di rete oggetto di interventi sono stati individuati sulla base delle criticità evidenziate dai tecnici negli ultimi anni tenendo conto dell'entità delle perdite e dei costi di produzione ...Continuano ad arrivare le anticipazioni per la terza stagione di Mare Fuori: ci sarà una storia gay Non sarà una novità sicuramente, per le fiction Rai ma in generale per la serialità del nostro paese ...