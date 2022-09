Ultime Notizie – Napoli, si ripete miracolo San Gennaro: sangue sciolto (Di lunedì 19 settembre 2022) Si è ripetuto il miracolo di San Gennaro. Alle 9,27 l’arcivescovo di Napoli don Mimmo Battaglia ha annunciato ai fedeli presenti nel Duomo l’avvenuta liquefazione del sangue del Santo patrono. L’annuncio è stato accompagnato dal tradizionale sventolio di un fazzoletto bianco da parte di un membro delegato della Deputazione di San Gennaro e dall’applauso dei tanti fedeli presenti nel Duomo. “Il segno del sangue, ancora una volta”. Queste le parole con le quali l’arcivescovo di Napoli, don Mimmo Battaglia, ha annunciato ai fedeli nel Duomo l’avvenuto prodigio della liquefazione del sangue di San Gennaro. Il sangue è apparso liquido già nel momento in cui l’ampolla con il sangue del Santo patrono ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 19 settembre 2022) Si è ripetuto ildi San. Alle 9,27 l’arcivescovo didon Mimmo Battaglia ha annunciato ai fedeli presenti nel Duomo l’avvenuta liquefazione deldel Santo patrono. L’annuncio è stato accompagnato dal tradizionale sventolio di un fazzoletto bianco da parte di un membro delegato della Deputazione di Sane dall’applauso dei tanti fedeli presenti nel Duomo. “Il segno del, ancora una volta”. Queste le parole con le quali l’arcivescovo di, don Mimmo Battaglia, ha annunciato ai fedeli nel Duomo l’avvenuto prodigio della liquefazione deldi San. Ilè apparso liquido già nel momento in cui l’ampolla con ildel Santo patrono ...

