Ultime Notizie – Italia-Usa | dal 21 al 23 a Roma primo Festival cultura americana

Si svolge dal 21 al 23 settembre a Roma, presso il Centro studi americani, il primo Festival della cultura americana, nato dalla volontà di collaborazione del Centro con le maggiori università italo-americane della capitale e con il contributo di 3M, Compagnia di San Marco, Intesa San Paolo e ITA Airways, per riflettere sulle relazioni tra i due Paesi e promuovere la cultura statunitense in Italia. Il Festival, di cui l'agenzia Adnkronos è media partner, riunisce- attraverso un ricco calendario di appuntamenti disponibile a questo link- esperti, attori pubblici e privati, provenienti dagli Stati Uniti, dall'Italia e da ogni parte d'Europa, per dibattere le più attuali tendenze nel campo della letteratura, della musica, dell'arte e ...

