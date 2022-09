Ultime Notizie – Funerali Regina Elisabetta, il biglietto di Carlo III sulla bara: cosa c’è scritto (Di lunedì 19 settembre 2022) “In ricordo amorevole e devoto. Charles R.”. Così recita il biglietto che si trova sulla bara della Regina Elisabetta in mezzo alla corona di fiori. biglietto che Carlo III ha scritto a mano per la madre, un messaggio personale. La R. che segue il nome Charles fa parte di una lunga tradizione della monarchia britannica: significa ‘Rex’ o ‘Regina’ in latino, per le firme dei documenti ufficiali. Ci sono delle eccezioni, come la Regina Vittoria che si firmava Victoria RI, ‘Regina Imperator’ dopo la sua nomina a imperatrice dell’India. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 19 settembre 2022) “In ricordo amorevole e devoto. Charles R.”. Così recita ilche si trovadellain mezzo alla corona di fiori.cheIII haa mano per la madre, un messaggio personale. La R. che segue il nome Charles fa parte di una lunga tradizione della monarchia britannica: significa ‘Rex’ o ‘’ in latino, per le firme dei documenti ufficiali. Ci sono delle eccezioni, come laVittoria che si firmava Victoria RI, ‘Imperator’ dopo la sua nomina a imperatrice dell’India. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

