Ultime Notizie – Elezioni 2022, Fratelli d'Italia: "Calogero Pisano sospeso con effetto immediato" (Di lunedì 19 settembre 2022) "Calogero Pisano è sospeso con effetto immediato da Fratelli d'Italia". Lo comunica il partito in una nota. "È sollevato da ogni incarico di partito, a partire da quello di coordinatore provinciale di Agrigento e di componente della Direzione nazionale. Da questo momento in poi Pisano non rappresenta più FdI ad ogni livello e a lui viene inibito anche l'utilizzo del simbolo. È deferito al collegio di garanzia del partito per ogni ulteriore decisione". Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

