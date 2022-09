Ultime Notizie – Elezioni 2022, Calenda: "Obiettivo? E' il 12-13 per cento" (Di lunedì 19 settembre 2022) (Adnkronos) – “Il mio Obiettivo? E’ il 12, 13 per cento”. Così Carlo Calenda a Metropolis sul sito di Repubblica. “Al governo con Meloni? Ma mai. Siamo agli antipodi, per me è un avversario. Con un avversario parli, ma non ci fai un governo. Io sono un liberale europeo e vorrei un governo Ursula con popolari, socialdemocratici, liberali compreso i liberali come Zaia”. Ma se il presidente Mattarella chiedesse se Azione sia disponibile a sostenere un governo Meloni nel caso di una vittoria risicata? “Questa cosa non può esistere ma uno liberale come me, ma può governare con Meloni e Salvini”. “Salvini col suo ‘credo’. Meloni che non si comporta da vincitrice e alza i toni a fine campagna elettorale. Sono entrambi unfit per governare il Paese ed entreranno in rotta di collisione”. “La vittoria della destra sarà molto più piccola di ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 19 settembre 2022) (Adnkronos) – “Il mio? E’ il 12, 13 per”. Così Carloa Metropolis sul sito di Repubblica. “Al governo con Meloni? Ma mai. Siamo agli antipodi, per me è un avversario. Con un avversario parli, ma non ci fai un governo. Io sono un liberale europeo e vorrei un governo Ursula con popolari, socialdemocratici, liberali compreso i liberali come Zaia”. Ma se il presidente Mattarella chiedesse se Azione sia disponibile a sostenere un governo Meloni nel caso di una vittoria risicata? “Questa cosa non può esistere ma uno liberale come me, ma può governare con Meloni e Salvini”. “Salvini col suo ‘credo’. Meloni che non si comporta da vincitrice e alza i toni a fine campagna elettorale. Sono entrambi unfit per governare il Paese ed entreranno in rotta di collisione”. “La vittoria della destra sarà molto più piccola di ...

