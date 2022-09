Ultime Notizie – Covid oggi Toscana, 220 contagi e nessun morto: bollettino 19 settembre (Di lunedì 19 settembre 2022) Sono 220 i nuovi contagi da coronavirus oggi 19 settembre in Toscana, secondo i dati dell’ultimo bollettino Covid-19. Non si registrano morti. I nuovi casi, 48 confermati con tampone molecolare e 172 da test rapido antigenico, portano il totale a 1.390.777 dallì’inizio dell’emergenza sanitaria da Coronavirus e sono lo 0,02% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,00% e raggiungono quota 1.299.970 (93,5% dei casi totali). oggi sono stati eseguiti 241 tamponi molecolari e 1.728 tamponi antigenici rapidi, di questi l’11,2% è risultato positivo. Sono invece 379 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 58% è risultato positivo. Gli attualmente positivi ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 19 settembre 2022) Sono 220 i nuovida coronavirus19in, secondo i dati dell’ultimo-19. Non si registrano morti. I nuovi casi, 48 confermati con tampone molecolare e 172 da test rapido antigenico, portano il totale a 1.390.777 dallì’inizio dell’emergenza sanitaria da Coronavirus e sono lo 0,02% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,00% e raggiungono quota 1.299.970 (93,5% dei casi totali).sono stati eseguiti 241 tamponi molecolari e 1.728 tamponi antigenici rapidi, di questi l’11,2% è risultato positivo. Sono invece 379 i soggetti testati(con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 58% è risultato positivo. Gli attualmente positivi ...

CarloCalenda : Nelle ultime settimane la stampa diventerà sempre più partigiana. Questa è @repubblica oggi. Eppure ieri migliaia d… - enpaonlus : Cagnolina abbandonata in strada, Lala: “randagismo non si combatte con il silenzio” Quando anche l’Assessore dichia… - Corriere : 007 Usa: «Dalla Russia oltre 300 milioni di dollari a partiti, dirigenti e politici di 20 Paesi» - SorgentePas002 : settembre luna a Sinalunga:?????????????????????????????????????? - NetbyteT : Partecipa a una delle nostre sessioni settimanali per ottenere le ultime notizie sui nostri dispositivi e demo dal… -