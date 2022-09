Ultime Notizie – Covid oggi Sardegna, 222 contagi e 2 morti: bollettino 19 settembre (Di lunedì 19 settembre 2022) In Sardegna si registrano oggi, 19 settembre 2022, 222 ulteriori contagi di cui 191 diagnosticati con tampone antigenico. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 1020 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 7 ( come ieri ), i pazienti ricoverati in area medica sono 74 ( +7 ) mentre sono 4343 i casi di isolamento domiciliare (-406). Si registra il decesso di due uomini di 80 e 85 anni, residenti nella provincia di Oristano. Lo rende noto la Regione Sardegna Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 19 settembre 2022) Insi registrano, 192022, 222 ulterioridi cui 191 diagnosticati con tampone antigenico. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 1020 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 7 ( come ieri ), i pazienti ricoverati in area medica sono 74 ( +7 ) mentre sono 4343 i casi di isolamento domiciliare (-406). Si registra il decesso di due uomini di 80 e 85 anni, residenti nella provincia di Oristano. Lo rende noto la RegioneAdnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Agenzia_Ansa : Una minorenne è stata indotta dalla madre e dalla sorella ad avere rapporti sessuali, a pagamento, con due adulti.… - CarloCalenda : Nelle ultime settimane la stampa diventerà sempre più partigiana. Questa è @repubblica oggi. Eppure ieri migliaia d… - enpaonlus : Cagnolina abbandonata in strada, Lala: “randagismo non si combatte con il silenzio” Quando anche l’Assessore dichia… - News24_it : Coronavirus ultime notizie. Ordine Milano: “Sospesi 500 medici non vaccinati, oggi scesi a oltre 300” “Tra i sospes… - libellula58 : RT @riccardogguerra: @alevabenecosi Le competenze in materia di dissesto idrogeologico ci sono ancora, nesduno ha 'smantellato' niente. Ess… -