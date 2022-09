Ultime Notizie – Conti pubblici, Franco: “Uso debito per emergenze, ma cautela” (Di lunedì 19 settembre 2022) ”Il debito pubblico è uno strumento molto importante da utilizzare con una certa cautela”. Lo afferma il ministro dell’Economia, Daniele Franco, intervenendo alla ‘Lezione Onorato Castellino 2022 – La politica di bilancio in tempi di emergenza’. ”In generale si parla sempre male del debito pubblico, per mille motivi. Però è un importante strumento di politica economica che consente di fare cose che altrimenti non si potrebbero fare”, osserva il ministro. Si tratta di una risorsa che ”consente di finanziare spese straordinarie, catastrofi, investimenti” e di ”stabilizzare l’economia per evitare le recessioni”. Il debito pubblico, quindi, ”è uno strumento, di per sé, molto importante”, spiega il ministro. Tuttavia ”sappiamo anche che alti livelli di debito portano a dovere gestire gli ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 19 settembre 2022) ”Ilpubblico è uno strumento molto importante da utilizzare con una certa”. Lo afferma il ministro dell’Economia, Daniele, intervenendo alla ‘Lezione Onorato Castellino 2022 – La politica di bilancio in tempi di emergenza’. ”In generale si parla sempre male delpubblico, per mille motivi. Però è un importante strumento di politica economica che consente di fare cose che altrimenti non si potrebbero fare”, osserva il ministro. Si tratta di una risorsa che ”consente di finanziare spese straordinarie, catastrofi, investimenti” e di ”stabilizzare l’economia per evitare le recessioni”. Ilpubblico, quindi, ”è uno strumento, di per sé, molto importante”, spiega il ministro. Tuttavia ”sappiamo anche che alti livelli diportano a dovere gestire gli ...

