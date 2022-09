Ultime Notizie – Consulta, il rebus della successione ad Amato: Sciarra, De Pretis o Zanon? (Di lunedì 19 settembre 2022) La Corte costituzionale si riunirà domani in camera di Consiglio a Palazzo della Consulta per eleggere il nuovo Presidente che succederà a Giuliano Amato, alla guida della Corte dal 18 settembre 2021. Ma è rebus per la successione. In lizza sono infatti i tre vicepresidenti Silvana Sciarra, Daria De Pretis e Nicolò Zanon, tutti con la stessa anzianità di mandato, che è l’unico possibile criterio automatico per la nomina, in alternativa a quello legato al profilo individuale. Vicepresidenti dal 29 gennaio 2022, i tre hanno infatti giurato come giudici della Corte costituzionale l’11 novembre 2014. Il plenum formato dai 15 giudici della Corte stavolta sceglierà dunque in base al profilo individuale dei ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 19 settembre 2022) La Corte costituzionale si riunirà domani in camera di Consiglio a Palazzoper eleggere il nuovo Presidente che succederà a Giuliano, alla guidaCorte dal 18 settembre 2021. Ma èper la. In lizza sono infatti i tre vicepresidenti Silvana, Daria Dee Nicolò, tutti con la stessa anzianità di mandato, che è l’unico possibile criterio automatico per la nomina, in alternativa a quello legato al profilo individuale. Vicepresidenti dal 29 gennaio 2022, i tre hanno infatti giurato come giudiciCorte costituzionale l’11 novembre 2014. Il plenum formato dai 15 giudiciCorte stavolta sceglierà dunque in base al profilo individuale dei ...

