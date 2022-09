Ultime Notizie – Carburanti, benzina oggi sotto 1,7 euro al self: prezzo più basso da un anno (Di lunedì 19 settembre 2022) Rimbalzo per la quotazione internazionale del gasolio, sostanzialmente ferma la benzina. Prezzi dei Carburanti alla pompa in forte calo. La benzina self service scende sotto 1,7 euro/litro, livello toccato l’ultima volta quasi un anno fa, nei primi giorni di ottobre del 2021, anche se il prezzo è condizionato dallo sconto sull’accisa tuttora in vigore, che impatta per 30,5 centesimi al litro. Al netto dello sconto fiscale, i prezzi sono ai minimi dal 7 marzo scorso. Gasolio a 1,8 euro/litro. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, Q8 ha ridotto di quattro centesimi al litro i prezzi consigliati della benzina e di tre quelli del gasolio. Per Tamoil ribasso di due cent/litro sulla ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 19 settembre 2022) Rimbalzo per la quotazione internazionale del gasolio, sostanzialmente ferma la. Prezzi deialla pompa in forte calo. Laservice scende1,7/litro, livello toccato l’ultima volta quasi unfa, nei primi giorni di ottobre del 2021, anche se ilè condizionato dallo sconto sull’accisa tuttora in vigore, che impatta per 30,5 centesimi al litro. Al netto dello sconto fiscale, i prezzi sono ai minimi dal 7 marzo scorso. Gasolio a 1,8/litro. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, Q8 ha ridotto di quattro centesimi al litro i prezzi consigliati dellae di tre quelli del gasolio. Per Tamoil ridi due cent/litro sulla ...

