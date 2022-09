(Di lunedì 19 settembre 2022) Renzo, presidente dell'Associazione Italiana Allenatori (AIAC) è intervenuto in Marte Sport Live su Radio Marte. Queste le sue parole: "NelinA e inhaLuciano, soprattutto perchè ha consigliato questo cambiamento, necessario, iniziando un nuovo corso. -afferma- Ilha sostituito calciatori magari stanchi del, perchè a fine ciclo, con ragazzi forti ed entusiasti. La rosa delè oggi più fresca, ci sono meno problemi nella gestione della squadra. A cosa mi riferisco? Lo scorso anno c'era sempre qualcosa in sospeso, c'erano dei contratti da rinnovare o meno e questo può aver pesato. Il ...

ilnapolionline : Ulivieri: 'Nel Napoli, primo in serie A e in Champions, ha tanti meriti Spalletti' - -

Il Napoli Online

Molti gli argomenti trattaticorso della Riunione dove sono state portate le richieste e le esigenze dei Territori per tutelare e migliorare le condizioni di lavoro degli Allenatori e dei Preparatori Atletici Si è svolta ...C'è una cosa che mi è rimastacuore: la prima volta che mio padre disse: "Hanno aperto una ... "Il miglior consiglio in campo professionale l'ho ricevuto da un capo villaggio, Enzo, ... Ulivieri: "Nel Napoli, primo in serie A e in Champions, ha tanti meriti Spalletti" Renzo Ulivieri, presidente dell'Associazione Italiana Allenatori, ha parlato oggi ai microfoni di Radio Marte, alla trasmissione Marte Sport Live.Sant'Ermete - Forlimpopoli 0-4 S.ERMETE: Barbanti, Pitaro (50' Antonelli), Sancisi, Braschi, Bonifazi (40' Zammarchi), Mazzavillani, Benvenuti (70' Brighi T), Ravaglia (53' Severi), Pasolini, Domini, ...