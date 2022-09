Ucraina: leader serbo-bosniaco, 'guerra reazione Putin a sterminio russi nel Donbass' (Di lunedì 19 settembre 2022) Sarajevo, 19 set. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - Il leader nazionalista serbo della Bosnia ed Erzegovina, Milorad Dodik, ha accusato l'Occidente di aver voltato le spalle quando l'Ucraina ha "sterminato" la popolazione russa nel Donbass, motivo per cui, ha affermato, il presidente Vladimir Putin è stato "costretto" a intraprendere l'azione militare. "Per molti anni l'Occidente non ha reagito allo sterminio della popolazione russa in Ucraina, ci sono stati omicidi e bombardamenti quotidiani nel Donbass", ha dichiarato Dodik in un'intervista all'agenzia russa Tass, nella quale ha accusato l'Occidente di addestrare le truppe ucraine e inviare "i propri mercenari" nel Donetsk e nel Luhansk. "La russia è stata costretta a vendicarsi", ha ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 19 settembre 2022) Sarajevo, 19 set. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - Ilnazionalistadella Bosnia ed Erzegovina, Milorad Dodik, ha accusato l'Occidente di aver voltato le spalle quando l'ha "sterminato" la popolazione russa nel, motivo per cui, ha affermato, il presidente Vladimirè stato "costretto" a intraprendere l'azione militare. "Per molti anni l'Occidente non ha reagito allodella popolazione russa in, ci sono stati omicidi e bombardamenti quotidiani nel", ha dichiarato Dodik in un'intervista all'agenzia russa Tass, nella quale ha accusato l'Occidente di addestrare le truppe ucraine e inviare "i propri mercenari" nel Donetsk e nel Luhansk. "Laa è stata costretta a vendicarsi", ha ...

