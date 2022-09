Ucraina | Kiev | “Russia ha colpito di nuovo Zaporizhzhia”

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 19 settembre 2022) (Adnkronos) – Laha lanciato un altro attacco missilistico su, ha riferito il capo dell’amministrazione militare regionale Oleksandr Starukh. “Secondo le informazioni preliminari, un razzo hail centro regionale, vicino al fiume Dnipro. Le informazioni sulle vittime sono in corso di chiarimento”, ha scritto su Telegram. “Forse qualcuno può pensare che dopo una serie di vittorie ci sia una certa tregua”, ma in realtà “ci si prepara” alla prossima fase della controffensiv, cioè la riconquista delle città chiave di Mariupol, Melitopol e Kherson, la prossima fase della controffensiva. Così il presidente dell’Volodomir Zelensky. “Poiché l’deve essere liberata, tutta”, l’esercito ucraino non cercherà solo di riconquistare il territorio che controllava prima ...