Ucraina, il Cremlino: "Fra Putin ed i vari leader, rapporti "costruttivi ed all'insegna del rispetto reciproco" (Di lunedì 19 settembre 2022) "E' una bugia". Così, affidando le sue rimostranze all'agenzia di stampa Interfax, oggi Dmitry Peskov, portavoce del Cremlino (nella foto), ha tenuto a respingere le accuse del presidente Zelensky, secono il quale le truppe russe si sarebbero rese responsabili dell'ennesimo massacro, ricostruito attraverso il ritrovamento di una fossa comune, nei pressi della città di Izyum. Ucraina, il portavoce del Cremlino smentisce le accuse su un nuovo massacro a Izyum: "Difenderemo la verità" Dopo aver infatti ribadito che "E' lo stesso scenario di Bucha", il portavoce del Cremlino ha tenuto a rimarcare che Mosca respinge con forza l'accusa infamante di Kiev e dell'Occidente, che vede il suo paese 'alla sbarra', additato dai crimini di guerra, e che lui in primis si batterà per difendere "la verità".

