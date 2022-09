Ucraina | filorussi di Luhansk denunciano | ' Kiev ha ferito un giornalista dell' agenzia federale'

CharaCamgirl : RT @JozeJechich_JJ: Avendo letto oramai migliaia di Tw di filoruSSi bandierinati ???? sono giunto alla convinzione assoluta che i putinisti s… - PierangeloVita1 : RT @JozeJechich_JJ: Avendo letto oramai migliaia di Tw di filoruSSi bandierinati ???? sono giunto alla convinzione assoluta che i putinisti s… - smilypapiking : RT @JozeJechich_JJ: Avendo letto oramai migliaia di Tw di filoruSSi bandierinati ???? sono giunto alla convinzione assoluta che i putinisti s… - Chilhon2016Lap : RT @globalistIT: - globalistIT : -

Le autorità filorusse di Luhansk denunciano il ferimento di un giornalista russo in un attacco dell'artiglieria delle forze di Kiev contro la località di Svatove. Secondo il Centro congiunto di ...E lo stesso fa in Europa, finanziando partiti politiciche indeboliscano la possibilità ... o solo per rendere l'attenzione dell'Europa dell'Est sull'più debole. Anche gli accordi ...La Corte Suprema della sedicente Repubblica Popolare di Lugansk (LPR) ha condannato un cittadino che lavora per la Missione Speciale di Monitoraggio dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazi ...Secondo il Centro congiunto di controllo e coordinamento, «a seguito dell'attacco contro Svatove con l'uso di un sistema del sistema lanciarazzi multiplo Usa (Himars), è rimasto ferito un giornalista ...