Ucraina: amministrazione militare, 'russi hanno colpito di nuovo Zaporizhzhia' (Di lunedì 19 settembre 2022) Kiev, 19 set. (Adnkronos) - Le truppe russe hanno lanciato un altro attacco missilistico su Zaporizhzhia, ha riferito il capo dell'amministrazione militare regionale Oleksandr Starukh. "Secondo le informazioni preliminari, un razzo ha colpito il centro regionale, vicino al fiume Dnipro. Le informazioni sulle vittime sono in corso di chiarimento", ha scritto su Telegram.

