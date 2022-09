Ucciso da fregio staccatosi da Galleria Umberto | cinque condanne

(Di lunedì 19 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Si è concluso conimputati condannati e uno assolto il processo sulla morte di Salvatore Giordano, lo studente di 14 anni di Marano di Napolida un grosso frammento di undallaI di Napoli il 5 luglio 2014. Il giudice monocratico di Napoli Barbara Mendia ha condannato gli amministratori dei condomini risultati coinvolti nella tragedia e due dipendenti comunali. Salvatore venne colpito alla testa mentre stava passeggiando lungo via Toledo con degli amici (uno dei quali rimase ferito) e morì in ospedale quattro giorni dopo. Condannato a due anni di reclusione Giovanni Spagnuolo (dirigente comunale) mentre a Franco Annunziata (tecnico comunale) il giudice ha comminato la pena di un anno e due mesi. ...

