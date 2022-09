Tuttosport – lesione muscolare per Vojvoda | si spera per Napoli

(Di lunedì 19 settembre 2022) 2022-09-19 23:00:50 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news di TS: TORINO. Aveva dovuto saltare la partita di sabato sera contro il Sassuolo, per un problemacomparso in extremis. E la sua assenza di è sentita eccome, in campo. Ma oradovrà rinunciare anche alla convocazione della sua Nazionale: niente Kosovo. Gli accertamenti strumentali cui è stato sottoposto oggi Mergim hanno infatti evidenziato “unadi modesta entità del bicipite femorale destro”: questo il bollettino medico comparso sul sito del Torino.ha già iniziato le terapie, “la prognosi verrà definita secondo l’evoluzione clinica”: l’obiettivo dei medici è riuscire a metterlo a disposizione di Juric per la trasferta di, dopo la sosta. Quantomeno in panchina. Si vedrà strada ...

Si era fatto male prima della partita contro il Sassuolo. Non potrà rispondere alla convocazione del Kosovo. Il problema muscolare è di "modesta entità": Juric può sperare di averlo almeno in panchina ...TORINO - Giornata di allenamenti per il Torino al Filadelfia. Ecco il report pubblicato sul sito ufficiale del club granata: " Ripresa della preparazione per il Torino, al Filadelfia. Dopo l'attivazio ...