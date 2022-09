Tutti gli outfit più belli visti sulle passerelle di Londra: le sfilate oggi si fermano per il funerale della regina (Di lunedì 19 settembre 2022) Una settimana della moda, quella di Londra, che sta per chiudersi e passare il testimone a Milano. La fashion week Primavera-Estate 2023 dagli inglesi verrà ricordata soprattutto per l’interruzione dovuta ai funerali della regina, nella giornata di lunedì 19 settembre. Ma nonostante le defezioni e i cambi in calendario per omaggiare Her Majesty, i défilé UK, che si chiudono ufficialmente martedì 20 settembre, hanno visto scendere in campo una sfilza di look notabili. Nella gallery, tutte le uscite migliori delle sfilate Primavera-Estate 2023, le ultime da Londra comprese, aggiornate giorno per giorno. Look più belli PE23 ... Leggi su iodonna (Di lunedì 19 settembre 2022) Una settimanamoda, quella di, che sta per chiudersi e passare il testimone a Milano. La fashion week Primavera-Estate 2023 dagli inglesi verrà ricordata soprattutto per l’interruzione dovuta ai funerali, nella giornata di lunedì 19 settembre. Ma nonostante le defezioni e i cambi in calendario per omaggiare Her Majesty, i défilé UK, che si chiudono ufficialmente martedì 20 settembre, hanno visto scendere in campo una sfilza di look notabili. Nella gallery, tutte le uscite migliori dellePrimavera-Estate 2023, le ultime dacomprese, aggiornate giorno per giorno. Look piùPE23 ...

