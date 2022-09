Trasfusioni infette | lei prende l’epatite C e lo nasconde al marito | dopo 36 anni dal divorzio scopre di essere malato | maxi risarcimento per l’uomo

(Di lunedì 19 settembre 2022) Il Tribunale di Roma ha condannato il Ministero della Salute a undi 600mila euro a favore di un 82enne di Latina che si sarebbe amdi epatite C a causa di una trasfusione infetta nel 1982. Il pronunciamento del giudice capitolino è arrivato oggi, 19 settembre,una battaglia legale condotta dal legale del, l’avvocato Renato Mattarelli. La scoperta della malattia L’anziano ha scoperto di aver contrattoC solo 36la separazione dalla moglie che lo avrebbe contagiato. La donna, con la quale l’82enne non aveva più rapporti da 40, è morta 15fa a causa di una degenerazione delC contratta durante un ricovero.non aveva mai pensato ...

IlCuoioInDiretta

