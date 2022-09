Traffico Roma del 19-09-2022 ore 17:30 (Di lunedì 19 settembre 2022) Luceverde Roma e ritrovati in studio Tiziana Raimondi sulla Cassia bis Veientana coda in prossimità dei lavori nei pressi di Formello in direzione della capitale è all’altezza del raccordo anulare nelle due direzioni per lo stesso motivo su via Pontina code a tratti tra Spinaceto e Castel di Decima sempre nelle due direzioni Traffico e code lungo la carreggiata esterna del raccordo anulare tra via Pontina e La Romanina stessa situazione interna tra Cassia Veientana e Salaria tra Nomentana e Prenestina e tra Tuscolana ed Ardeatina code anche in uscita dalla città sul tratto Urbano della A24 Roma-teramo da Tor Cervara al Raccordo Anulare ci spostiamo su via del Foro Italico tratto della tangenziale code tra la galleria Giovanni XXIII e via Salaria in direzione di San Giovanni lentamente code poi su Viale Dei Parioli tra ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 19 settembre 2022) Luceverdee ritrovati in studio Tiziana Raimondi sulla Cassia bis Veientana coda in prossimità dei lavori nei pressi di Formello in direzione della capitale è all’altezza del raccordo anulare nelle due direzioni per lo stesso motivo su via Pontina code a tratti tra Spinaceto e Castel di Decima sempre nelle due direzionie code lungo la carreggiata esterna del raccordo anulare tra via Pontina e Lanina stessa situazione interna tra Cassia Veientana e Salaria tra Nomentana e Prenestina e tra Tuscolana ed Ardeatina code anche in uscita dalla città sul tratto Urbano della A24-teramo da Tor Cervara al Raccordo Anulare ci spostiamo su via del Foro Italico tratto della tangenziale code tra la galleria Giovanni XXIII e via Salaria in direzione di San Giovanni lentamente code poi su Viale Dei Parioli tra ...

Ferrovie_IT : #RFI: Linea AV Roma - Firenze, dalle ore 16.45 traffico ferroviario direzione Firenze tornato regolare in prossimit… - sulsitodisimone : #infolineeferroviarie #infotreno #viaggiatreno Linea AV Roma - Firenze, dalle ore 16.45 traffico ferroviario direz… - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico rallentato a via Catania, tra via Forlì e via Tiburtina - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico rallentato a via di Torrevecchia, tra via di Boccea e via Trionfale - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico rallentato sulla Tuscolana, tra piazza Sulmona e viale Palmiro Togliatti -