Totti-Ilary | D’Agostino rivela | «Lui ha i messaggi erotici che lei si scambiava con altri uomini» La Blasi smentisce

Leggi su davidemaggio

(Di lunedì 19 settembre 2022) Roberto D'Agostino a Domenica In La fine del matrimonio tra Francescocontinua a tenere banco, complici soprattutto i due diretti interessati, che tra interviste e repliche hanno iniziato una sorta di guerra a mezzo stampa. Ieri c’ha pensato Roberto, ospite di Mara Venier a Domenica In, ad aggiungere ulteriori dettagli a quella che definisce “la guerra delle corna”. Parlando dell’ormai famosa intervista dial Corriere, in cui accusa l’ex moglie di averlo tradito prima ancora della sua storia con Noemi Bocchi, il patron di Dagospiache l’ex calciatore avrebbe con séchesi sarebbe scambiata con: “Questi ...