Totti e Ilary, quarto figlio per ricucire la crisi? La risposta della Blasi e le nuove indiscrezioni di Roberto D'Agostino (Di lunedì 19 settembre 2022) Totti e Ilary Blasi, anche a Non è l'Arena. Roberto D'Agostino, dopo la sua ospitata da Mara Venier, si è fiondato pure da Massimo Giletti per rivelare alcuni dettagli, tra cui la questione degli screenshot che l'avvocato della conduttrice ha già smentito con forza. Totti e Ilary, quarto figlio per ricucire il rapporto? La risposta... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

