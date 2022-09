Totti, detective Denti: “Io incaricato da Ilary? No, però strano farsi scoprire a piazzare microspie” (Di lunedì 19 settembre 2022) (Adnkronos) – “Sono 25 anni che faccio questo lavoro, sono un professionista e anche se fossi io l’investigatore incaricato da Ilary Blasi, non posso rivelare nulla dei miei clienti, per una questione di segreto professionale. Tuttavia posso dire che faccio fatica a pensare che Francesco Totti possa essersi accorto di un mio collega che piazzava microspie, primo perché sono illegali, secondo perché sarebbe proprio un incapace a farsi scoprire. Il localizzatore, al contrario, può essere utilizzato come ausilio ai fini investigativi esclusivamente, come prevede la legge, da un professionista incaricato con mandato”. E’ quanto dice all’Adnkronos Ezio Denti, il detective che, secondo quanto riportato da Dagospia, sarebbe stato ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 19 settembre 2022) (Adnkronos) – “Sono 25 anni che faccio questo lavoro, sono un professionista e anche se fossi io l’investigatoredaBlasi, non posso rivelare nulla dei miei clienti, per una questione di segreto professionale. Tuttavia posso dire che faccio fatica a pensare che Francescopossa essersi accorto di un mio collega che piazzava, primo perché sono illegali, secondo perché sarebbe proprio un incapace a. Il localizzatore, al contrario, può essere utilizzato come ausilio ai fini investigativi esclusivamente, come prevede la legge, da un professionistacon mandato”. E’ quanto dice all’Adnkronos Ezio, ilche, secondo quanto riportato da Dagospia, sarebbe stato ...

