Totti-Blasi | messaggi erotici sulla chat di Ilary L' avvocato smentisce | Falso | non esistono

(Di lunedì 19 settembre 2022) Il legale della showgirl attacca Roberto D'Agostino che nel corso di Domenica In aveva parlato dell'esistenza di sms hot della presentatrice indirizzati a un presunto amante. E non solo di quelli

Ospitato a Domenica In sulla crisi tra Francesco e Ilary, Alex Nuccetelli ha voluto prendere le difese dell'ex calciatore ed eterno capitano della Roma dopo un intervento di Roberto D'Agostino di Dagospia, dichiarando che 'non ... Secondo Alessandro Simeone, il legale di Ilary Blasi, quanto dichiarato da Roberto D'Agostino a Domenica In sarebbe una fake news. Il direttore di Dagospia aveva infatti rivelato l'esistenza di alcuni ...