Torna Miss Marple | dodici gialli autorizzati dagli eredi di Agatha Christie che creò il personaggio nel 1927

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 19 settembre 2022)innuovidella scrittrice inglese(1890-1976). La detective affronta così nuovi misteri in lavori comionati a narratrici come le pluripremiate scrittrici diVal McDermid e Dreda Say Mitchell, la scrittrice di romanzi storici Kate Mosse, la classicista e scrittrice Natalie Haynes e l’autrici di bestseller Lucy Foley. Le autrici della raccolta di storie con protagonista una delle più amate creazioni dihanno descritto ildi Janecome “un’icona femminista” e “una delle grandi eroine non celebrate della ...