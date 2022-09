Torino: lesione al bicipite femorale destro per Vojvoda, niente convocazione con il Kosovo (Di lunedì 19 settembre 2022) Il calciatore del Torino, Mergim Vojvoda, ha evidenziato una lesione di modesta entità al bicipite femorale destro e di conseguenza non potrà rispondere alla convocazione con il Kosovo. L’esterno ha già iniziato le terapie necessarie per il recupero, seppur le tempistiche per la guarigione saranno definite nelle prossime ore. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 19 settembre 2022) Il calciatore del, Mergim, ha evidenziato unadi modesta entità ale di conseguenza non potrà rispondere allacon il. L’esterno ha già iniziato le terapie necessarie per il recupero, seppur le tempistiche per la guarigione saranno definite nelle prossime ore. SportFace.

