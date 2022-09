Tiro a segno | Europei a fuoco 2022 | Italia | in crescita le pistole Male invece le carabine

Leggi su oasport

(Di lunedì 19 settembre 2022) Dopo glidi, e verso i Mondiali de Il Cairo, del prossimo mese di ottobre, l’e tutte le altre potenze della disciplina si sono guardate dentro per un primo bilancio verso la volata di fine anno. A Wroclaw, in Polonia, per la spedizione azzurra sono andate tutt’altro che bene: nessuna medaglia continentale, nelle gare dai 25 e dai 50m, e nessuna carta olimpica verso Parigi 2024, ma come sempre in questi casi non si può fare di tutta l’erba un fascio. Ecco di seguito gli opportuni distinguo. Il comparto delle, nella gara femminile di sportiva e in quella maschile di automatica, ha fatto vedere comunque di essere inissando Maria Varricchio al quarto posto assoluto del concorso riservato alle donne ...