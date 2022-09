The Woman King: sorpresa al box office USA, primo con 19 milioni (Di lunedì 19 settembre 2022) sorpresa al box office americano con i 19 milioni di dollari incassati al debutto da The Woman King, action storico al femminile interpretato da Viola Davis. The Woman King prende in contropiede il box office USA con un sorprendente debutto da 19 milioni incassati in 3.765 sale, totalizzando una media per sala di 5.046 dollari. L'epico action al femminile interpretato da Viola Davis ha superato le attese recuperando buona parte del budget di 50 milioni impiegato per realizzare il film. Al centro della storia le Agojie, l'esercito tutto al femminile del Regno del Dahomey nell'Africa occidentale nel 1800. Il film ha ottenuto ottime recensioni dopo il suo debutto al Toronto Film Festival nonostante le polemiche sollevate ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 19 settembre 2022)al boxamericano con i 19di dollari incassati al debutto da The, action storico al femminile interpretato da Viola Davis. Theprende in contropiede il boxUSA con un sorprendente debutto da 19incassati in 3.765 sale, totalizzando una media per sala di 5.046 dollari. L'epico action al femminile interpretato da Viola Davis ha superato le attese recuperando buona parte del budget di 50impiegato per realizzare il film. Al centro della storia le Agojie, l'esercito tutto al femminile del Regno del Dahomey nell'Africa occidentale nel 1800. Il film ha ottenuto ottime recensioni dopo il suo debutto al Toronto Film Festival nonostante le polemiche sollevate ...

