“The Voice Senior 3”: un duo sostituirà Orietta Berti che è opinionista al “Gf Vip” (Di lunedì 19 settembre 2022) “The Voice Senior 3”: Orietta Berti non ricoprirà più il ruolo di coach nel talent show in onda in prima serata su Rai1. La cantante di “Fin che la barca va”, infatti, quest’anno è stata scelta da Alfonso Signorini come opinionista della nuova edizione del “Grande Fratello Vip”. Ma ora sorge un dubbio: chi la sostituirà? Pare si tratti di un duo.. Di chi si tratta?



"The Voice Senior 3": Orietta Berti lascia il ruolo di coach del talent show Rai. La cantante di "Fin che la barca va" ha infatti accettato la proposta di Alfonso Signorini e quest'anno sarà impegnata come opinionista nella nuova edizione del "Grande Fratello Vip". Si siederà al fianco di Sonia Bruganelli, con la quale va già d'accordo ...

