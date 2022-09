The Karate Kid torna al cinema | tutte le novità sul nuovo progetto

comingsoonit : Annunciato ufficialmente dalla Sony il reboot di #TheKarateKid, che arriverà al cinema nel 2024. - dicaprioyesim : @aboutsamm mi consolerò guardando The Karate Kid - orgoglionerd : The Karate Kid: annunciato un nuovo film della serie - Astralus : Sony Pictures: annunciate uscite nuovo film di Karate Kid, Kraven the Hunter e altri titoli in arrivo… - cineblogit : Sony Pictures: annunciate uscite nuovo film di Karate Kid, Kraven the Hunter e altri titoli in arrivo -

The new Karate Kid film has been announced by Sony Pictures, after the success of Cobra Kai to hit the theatres on June 7, 2024, as per Variety. The new film of the franchise will come over ...Sony Pictures has announced a new film in the Karate Kid franchise. According to reports, the movie is billed as the "return of the original ‘Karate Kid’ franchise" to the silver screen and is ...