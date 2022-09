The Crown è al terzo posto tra le serie più viste in Italia. E ora scopriamo che la guardava anche la Regina (Di lunedì 19 settembre 2022) C’era da aspettarselo: nel giorno dei funerali di Stato della Regina Elisabetta, morta a 96 anni, la serie The Crown è schizzata di nuovo tra le più viste di Netflix. È infatti al terzo posto nella Top Ten delle più viste in Italia. È sempre stata una serie seguitissima e acclamata, considerata dalla BBC una delle migliori del XXI secolo, ma in questi giorni in cui il mondo intero è in lutto per la perdita di The Queen, la serie di Peter Morgan torna in modo prepotente tra “gli oggetti del desiderio”. ... Leggi su iodonna (Di lunedì 19 settembre 2022) C’era da aspettarselo: nel giorno dei funerali di Stato dellaElisabetta, morta a 96 anni, laTheè schizzata di nuovo tra le piùdi Netflix. È infatti alnella Top Ten delle piùin. È sempre stata unaseguitissima e acclamata, considerata dalla BBC una delle migliori del XXI secolo, ma in questi giorni in cui il mondo intero è in lutto per la perdita di The Queen, ladi Peter Morgan torna in modo prepotente tra “gli oggetti del desiderio”. ...

silviam3108 : RT @yleniaindenial1: questi funerali uno spoiler continuo di tutto quello che vedremo nella 6381812 stagione di the crown #QueenElizabethII - sarahisbaack : RT @yleniaindenial1: questi funerali uno spoiler continuo di tutto quello che vedremo nella 6381812 stagione di the crown #QueenElizabethII - darcyschastain : RT @yleniaindenial1: questi funerali uno spoiler continuo di tutto quello che vedremo nella 6381812 stagione di the crown #QueenElizabethII - adtoomuch : RT @yleniaindenial1: questi funerali uno spoiler continuo di tutto quello che vedremo nella 6381812 stagione di the crown #QueenElizabethII - marioricciard18 : RT @letipezz: @alessiodesiena @bruno_simili Diciamo che ovviamente in UK c’è un sentimento vero (è un fatto), in giro per il mondo c’è una… -