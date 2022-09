Tesla Supercharger - L'energia costa troppo, volano i prezzi della ricarica (Di lunedì 19 settembre 2022) Con una mail ai clienti di tutta Europa la Tesla ha annunciato un rincaro dell'energia elettrica dei Supercharger. L'inevitabile modifica alle tariffe, spinta dalla contingente situazione internazionale, rappresenta un incremento di circa il 35% dei listini e varia in base ai Paesi: in Italia il valore è cresciuto da 0,49 a 0,66 euro/kW/h. La situazione del mercato energetico. Le nuove tariffe sono allineate a quelle offerte dalle principali aziende presenti sul territorio, che si rivolgono però a utenti di tutte le marche di auto elettriche. Alcuni offrono tariffe agevolate con formule di abbonamento, al momento non presenti nella politica commerciale Tesla; inoltre alcune Case automobilistiche hanno stretto convenzioni che offrono un quantativo di energia già incluso nel prezzo d'acquisto ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 19 settembre 2022) Con una mail ai clienti di tutta Europa laha annunciato un rincaro dell'elettrica dei. L'inevitabile modifica alle tariffe, spinta dalla contingente situazione internazionale, rappresenta un incremento di circa il 35% dei listini e varia in base ai Paesi: in Italia il valore è cresciuto da 0,49 a 0,66 euro/kW/h. La situazione del mercato energetico. Le nuove tariffe sono allineate a quelle offerte dalle principali aziende presenti sul territorio, che si rivolgono però a utenti di tutte le marche di auto elettriche. Alcuni offrono tariffe agevolate con formule di abbonamento, al momento non presenti nella politica commerciale; inoltre alcune Case automobilistiche hanno stretto convenzioni che offrono un quantativo digià incluso nel prezzo d'acquisto ...

