“Terrone di m…”. Giornalista napoletano insultato da un tifoso milanista dopo la vittoria azzurra (video) (Di lunedì 19 settembre 2022) Brutto episodio al termine di Milan Napoli 1-2, partita di Serie A ieri sera allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro che ha visto la vittoria degli azzurri per 2 a 1. Il Giornalista Marco Lombardi, della testata “CalcioNapoli24?, è stato aggredito verbalmente da un presunto tifoso rossonero, che ha prima cercato di “sabotare” il suo collegamento in diretta e poi, dopo essere stato allontanato, lo ha insultato, apostrofandolo con le seguenti parole: “Terrone di merda“. Le offese al “Terrone” e l’aplomb del Giornalista di Napoli Tra l’altro, ascoltando l’inflessione dell’uomo, in molti sui social network hanno rimarcato la sua probabile provenienza dal Sud Italia. Il tifoso del Milan si è avvicinato con la scusa di un’intervista ed ha ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 19 settembre 2022) Brutto episodio al termine di Milan Napoli 1-2, partita di Serie A ieri sera allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro che ha visto ladegli azzurri per 2 a 1. IlMarco Lombardi, della testata “CalcioNapoli24?, è stato aggredito verbalmente da un presuntorossonero, che ha prima cercato di “sabotare” il suo collegamento in diretta e poi,essere stato allontanato, lo ha, apostrofandolo con le seguenti parole: “di merda“. Le offese al “” e l’aplomb deldi Napoli Tra l’altro, ascoltando l’inflessione dell’uomo, in molti sui social network hanno rimarcato la sua probabile provenienza dal Sud Italia. Ildel Milan si è avvicinato con la scusa di un’intervista ed ha ...

