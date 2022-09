Terremoto: scossa di magnitudo 2,8 a San Giovanni Rotondo Registrata alle 14,41 (Di lunedì 19 settembre 2022) Un lieve sisma si è verificato nel foggiano oggi pomeriggio. alle 14,41 con epicentro ad un chilometro da San Giovanni Rotondo Registrata la scossa di magnitudo 2,8. (immagine: fonte ingv.it) L'articolo Terremoto: scossa di magnitudo 2,8 a San Giovanni Rotondo <small class="subtitle">Registrata alle 14,41</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di lunedì 19 settembre 2022) Un lieve sisma si è verificato nel foggiano oggi pomeriggio.14,41 con epicentro ad un chilometro da Sanladi2,8. (immagine: fonte ingv.it) L'articolodi2,8 a San 14,41 proviene da Noi Notizie..

RaiNews : Secondo quanto riporta il quotidiano giapponese Asahi Shumbun, sarebbe stato emesso un “allarme tsunami per la regi… - RaiNews : La scossa di terremoto 7.6 in Papua Nuova Guinea: i video dalla rete, un palazzo si sbriciola sulla strada - NoiNotizie : #Terremoto: scossa di magnitudo 2,8 a San Giovanni Rotondo (#Foggia) (immagine: fonte @INGVterremoti)… - ilSipontinoNet : ?? Lieve scossa di terremoto con epicentro San Giovanni Rotondo ?? - viagrazie : Terremoto in Puglia, scossa avvertita nel Gargano | MAPPE e DATI -