Tennis | torneo Budapest Bronzetti subito eliminata

(Di lunedì 19 settembre 2022) L'azzurra sconfitta in tre set dalla tedesca Tamara Korpatsch ROMA - Prosegue il "momento no" di Luciaall'esordio anche nel "Open 125", WTA 125k che si sta disputando sui ...

SkySport : ULTIM'ORA TENNIS ROGER FEDERER ANNUNCIA IL RITIRO 'La Laver Cup sarà il mio ultimo torneo. È stata un'avventura inc… - lavazzagroup : Sui campi azzurri dello @usopen fino al 2025. La nostra partnership con il più importante torneo di #tennis america… - CorriereRomagna : Tennis, battute finali per il torneo giovanile di Pinarella - - CorriereRomagna : Tennis, battute finali al torneo giovanile del Queens di Cattolica - - Nordmilano24 : Cusano Milanino, musica e festa per il Torneo di tennis “Margherita Mulazzi e Gipi Bassetti” #NordMilano24… -

VeneziaToday

Prima favorita del main draw di Budapest è invece la romena Irina - Camelia Begu (numero 41 WTA), per unche è alla sua prima edizione in questa categoria. A luglio si era infatti disputato, ...Nelpolacco, l'azzurro ha sconfitto Federico Coria, n.78 del mondo, Flavio Cobolli e Federico Delbonis, prima di fermarsi contro l'austriaco Dennis Novak. RANKING ATP: LA TOP 20 DEGLI ITALIANI ... Tennis, gli esiti del torneo LWT di Enjoy Venice L'azzurra sconfitta in tre set dalla tedesca Tamara Korpatsch ROMA (ITALPRESS) - Prosegue il 'momento no' di Lucia Bronzetti eliminata ...Roma, 19 set. (Adnkronos) - Roger Federer prenderà una "decisione dell'ultimo momento" sulla sua partecipazione alla Laver Cup della prossima settimana, secondo il fitness coach Pierre Paganini.