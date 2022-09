TEGOLA JUVE, QUANTE GIORNATE RISCHIA DI MARIA (Di lunedì 19 settembre 2022) Dopo il cartellino rosso, ricevuto al 40? minuto di Monza-JUVEntus, Angel Di MARIA salterà sicuramente le prossime due gare della JUVEntus contro il Bologna e il Milan. Nel primo tempo, l’arbitro Maresca, ha estratto il rosso diretto nei confronti dell’argentino, dopo che quest’ultimo, aveva colpito con una gomitata Izzo; i provvedimenti per “condotta scorretta” dovrebbero essere puniti con due GIORNATE di stop ma, in questo caso, Di MARIA, rischierebbe di saltare anche il derby contro il Torino nel caso in cui il direttore di gara avesse messo a referto le espressioni che il giocatore gli ha rivolto. Di MARIA, quest’anno, dopo un inizio brillante contro il Sassuolo nella partita del debutto stagionale, non è mai riuscito a trovare una buona continuità, complici soprattutto i problemi ... Leggi su sportnews.snai (Di lunedì 19 settembre 2022) Dopo il cartellino rosso, ricevuto al 40? minuto di Monza-ntus, Angel Disalterà sicuramente le prossime due gare dellantus contro il Bologna e il Milan. Nel primo tempo, l’arbitro Maresca, ha estratto il rosso diretto nei confronti dell’argentino, dopo che quest’ultimo, aveva colpito con una gomitata Izzo; i provvedimenti per “condotta scorretta” dovrebbero essere puniti con duedi stop ma, in questo caso, Di, rischierebbe di saltare anche il derby contro il Torino nel caso in cui il direttore di gara avesse messo a referto le espressioni che il giocatore gli ha rivolto. Di, quest’anno, dopo un inizio brillante contro il Sassuolo nella partita del debutto stagionale, non è mai riuscito a trovare una buona continuità, complici soprattutto i problemi ...

