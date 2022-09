Talebani | scambio di prigionieri con Usa a aeroporto Kabul

(Di lunedì 19 settembre 2022) Ihanno consegnato oggi agli Stati Uniti un veterano della marina americano detenuto da più di due anni in cambio del rilascio di un alleato chiave: lo ha dichiarato il ministro degli Esteri ...

I talebani hanno consegnato oggi agli Stati Uniti un veterano della marina americano detenuto da più di due anni in cambio del rilascio di un alleato chiave: lo ha dichiarato il ministro degli Esteri ...In cambio di Haji Bashir Noorzai, alto esponente degli studenti coranici. L'ingegnere americano Frerichs era considerato l'ultimo prigioniero statunitense ancora nelle mani del gruppo islamista in Afg ...