(Di lunedì 19 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– All’ombra della curva B, appena 300 metri più in là del rione Lauro, Antonioindossa i panni di. O, il lunedì di San, nemmeno 24 ore dopo la vittoria di San Siro del, la maglietta di uno qualsiasi della Spalletti-band, fate voi. Sta di fatto che, accanto al dirigente locale di Forza Italia Massimo Scherillo e ai candidati Stefano Caldoro e Franco Silvestro, il numero due di Silvio Berlusconi suona la carica: “Quest’anno illo. Oggi è San, in Paradiso si starà mettendo d’accordo con…”. Entusiasmo azzurro. Ma azzurro intendendo anche quello di Forza Italia. Che, con epicentro la Curva B, lose ...

anteprima24 : ** Tajani formato #Kvara: “Il ##Napoli vince lo Scudetto, Maradona e San Gennaro daranno una mano” **… -

Corriere del Mezzogiorno

"Fanno bene il coordinatore nazionalee la Presidente Casellati a mettere al centro della campagna elettorale la più strenua difesa ... Le amministrazioni comunali non hanno il personale...Con Antonio(parlamentare europeo e vice presidente, Forza Italia), Marco Parroccini (... La conferenza stampa è disponibile anche nel soloaudio. Tajani: «Garantisco io sul Pnrr, il 40% andrà al Sud. Ma flessibilità sui progetti» "Magari se la Gran Bretagna rientrasse nell'Unione europea": così il leader di Forza Italia, Antonio Tajani, oggi ad Amelia. (ANSA) ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Elezioni, ultime news. Meloni: 'In Aula per il dl Aiuti'. Conte: 'Mai con questo Pd'. LIVE ...