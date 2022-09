Taiwan-Cina e Usa, cosa significano le parole di Biden (Di lunedì 19 settembre 2022) (Adnkronos) – Joe Biden insiste su Taiwan. Riafferma la determinazione degli Stati Uniti a sostegno dell’isola e dei suoi 23 milioni di abitanti in caso di invasione cinese. Lo fa a poche settimane dal Congresso del Partito comunista cinese e dall’attesa ‘incoronazione’ di Xi Jinping con un terzo inedito mandato da leader. Per i media di Taiwan, si tratta delle affermazioni “più chiare” da quando è arrivato alla Casa Bianca. Il Washington Post scrive della “più chiara dichiarazione recente di Biden su quanto gli Usa sarebbero disposti a spingersi per sostenere Taiwan a livello militare”. Sulla questione il presidente americano è intervenuto più volte negli ultimi mesi e in ogni occasione l’Amministrazione è sempre intervenuta per sottolineare che non è cambiata la politica americana su ... Leggi su italiasera (Di lunedì 19 settembre 2022) (Adnkronos) – Joeinsiste su. Riafferma la determinazione degli Stati Uniti a sostegno dell’isola e dei suoi 23 milioni di abitanti in caso di invasione cinese. Lo fa a poche settimane dal Congresso del Partito comunista cinese e dall’attesa ‘incoronazione’ di Xi Jinping con un terzo inedito mandato da leader. Per i media di, si tratta delle affermazioni “più chiare” da quando è arrivato alla Casa Bianca. Il Washington Post scrive della “più chiara dichiarazione recente disu quanto gli Usa sarebbero disposti a spingersi per sostenerea livello militare”. Sulla questione il presidente americano è intervenuto più volte negli ultimi mesi e in ogni occasione l’Amministrazione è sempre intervenuta per sottolineare che non è cambiata la politica americana su ...

