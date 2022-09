Taiwan, Biden: 'In caso di attacco della Cina, siamo pronti a difendere l'Isola' (Di lunedì 19 settembre 2022) Il triangolo Usa, Cina e Taiwan continua a essere un dei punti di tensione più accesa sullo scacchiere mondiale. Il presidente americano Joe Biden ha appena sostenuto che gli Stati Uniti ... Leggi su globalist (Di lunedì 19 settembre 2022) Il triangolo Usa,continua a essere un dei punti di tensione più accesa sullo scacchiere mondiale. Il presidente americano Joeha appena sostenuto che gli Stati Uniti ...

Agenzia_Ansa : Il presidente Usa Joe Biden a 60 Minutes: 'deciderò sulla candidatura per le elezioni del 2024 solo dopo novembre'.… - repubblica : Biden: 'Se la Cina attaccherà gli Usa difenderanno Taiwan' - Agenzia_Italia : Lo ha ribadito il presidente americano Joe Biden davanti alle telecamere della Cbs #Taiwan - el_Diez79 : RT @busettodavide: Biden continua a promettere di aggredire militarmente la #Cina (l'isola di Taiwan, secondo gli #USA, é parte integrante… - pinopao : RT @NessunLuogo24: #Biden alla trasmissione @60minutes: 'In caso di attacco gli Stati Uniti invierebbero truppe per difendere #Taiwan'. Por… -