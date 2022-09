Taiwan, Biden: “Gli Usa la difenderebbero in caso di attacco cinese” (Di lunedì 19 settembre 2022) Gli Usa difenderebbero Taiwan. Mentre mancano quattro settimane al ventesimo congresso del Partito comunista cinese, il presidente Usa Joe Biden ribadisce che gli Stati Uniti difenderanno l’isola da eventuali attacchi da parte di Pechino. Il congresso definirà la politica estera del Dragone. E il capo della Casa Bianca, in un’intervista alla CBS nel programma 60 L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 19 settembre 2022) Gli Usa. Mentre mancano quattro settimane al ventesimo congresso del Partito comunista, il presidente Usa Joeribadisce che gli Stati Uniti difenderanno l’isola da eventuali attacchi da parte di Pechino. Il congresso definirà la politica estera del Dragone. E il capo della Casa Bianca, in un’intervista alla CBS nel programma 60 L'articolo proviene da Inews24.it.

