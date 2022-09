Sul Foglio ierofania di Letta come Gandalf che legge Shakespeare. E così si archiviano gli “occhi di tigre” (Di lunedì 19 settembre 2022) Apertura più due pagine: questo il sobrio spazio he oggi Il Foglio dedica a Enrico Letta. Sono ore decisive della campagna elettorale e c’è bisogno di risollevare un po’ il morale alla sinistra che confida in lui. Non più i lavoratori ma il ceto medio appagato, più che riflessivo. Loro sanno che il segretario dem ha sbagliato un po’ tutto: prima con Calenda e poi con la Meloni. Saltellando dal pericolo fascista al pericolo della Fiamma per poi virare su un femminismo da operetta e sulla legge 194 per rispolverare, infine, il patriarcato. E ora, gran finale, la “nostra Brexit”. Se vince la destra, insomma, l’Italia diventa una provincia dell’Ungheria… Le comode poltrone del Nazareno Il giornalista del Foglio, Carmelo Caruso, si lascia leggere. E anche con divertimento. Un dialogo che parte con premesse ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 19 settembre 2022) Apertura più due pagine: questo il sobrio spazio he oggi Ildedica a Enrico. Sono ore decisive della campagna elettorale e c’è bisogno di risollevare un po’ il morale alla sinistra che confida in lui. Non più i lavoratori ma il ceto medio appagato, più che riflessivo. Loro sanno che il segretario dem ha sbagliato un po’ tutto: prima con Calenda e poi con la Meloni. Saltellando dal pericolo fascista al pericolo della Fiamma per poi virare su un femminismo da operetta e sulla194 per rispolverare, infine, il patriarcato. E ora, gran finale, la “nostra Brexit”. Se vince la destra, insomma, l’Italia diventa una provincia dell’Ungheria… Le comode poltrone del Nazareno Il giornalista del, Carmelo Caruso, si lasciare. E anche con divertimento. Un dialogo che parte con premesse ...

