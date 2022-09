Strage in Cina sul bus-covid verso la quarantena: 27 morti. Esplode la rabbia, post cancellati (Di lunedì 19 settembre 2022) Esplode la rabbia in Cina. I cinesi riversano sui social le ire contro le autorità che insistono sulla politica ‘Zero covid’. L’ultimo caso che fa arrabbiare la popolazione del gigante asiatico, a poche settimane dal Congresso e dall’attesa ‘incoronazione’ di Xi Jinping per un inedito terzo mandato, è la morte di 27 persone in un incidente che ha visto coinvolto il bus con cui venivano trasportate in una struttura per la quarantena in una Cina che persevera tra lockdown, test di massa e isolamento. Cina, incidente sul bus-covid: 27 morti e 20 feriti I fatti sono avvenuti nella provincia sudoccidentale di Guizhou. Sul bus c’erano in tutto 47 persone, le altre venti risultano ferite. A Guizhou, sottolinea la Cnn ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 19 settembre 2022)lain. I cinesi riversano sui social le ire contro le autorità che insistono sulla politica ‘Zero’. L’ultimo caso che fa arre la popolazione del gigante asiatico, a poche settimane dal Congresso e dall’attesa ‘incoronazione’ di Xi Jinping per un inedito terzo mandato, è la morte di 27 persone in un incidente che ha visto coinvolto il bus con cui venivano trasportate in una struttura per lain unache persevera tra lockdown, test di massa e isolamento., incidente sul bus-: 27e 20 feriti I fatti sono avvenuti nella provincia sudoccidentale di Guizhou. Sul bus c’erano in tutto 47 persone, le altre venti risultano ferite. A Guizhou, sottolinea la Cnn ...

